الولايات المتحدة – اعتبر وزير التجارة الأميركي ويلبر روس، أن تفشي فيروس “كورونا” الجديد في الصين قد يفيد الاقتصاد الأميركي من خلال عودة فرص العمل إلى داخل البلاد.

ورجح ويلبر روس في تصريح لقناة “فوكس نيوز بيزنس” أمس أن يؤدي تفشي “كورونا” إلى مغادرة الشركات الأميركية الصين، أو تعليق نشاطها هناك.

وقال: “فيروس كورونا سيساعد في الإسراع بعودة فرص العمل إلى أميركا الشمالية، أي إلى الولايات المتحدة وربما أيضا إلى المكسيك”.

وكان روس قد أجل زيارة إلى الصين كانت مقررة الخميس، بسبب فيروس “كورونا” الجديد، حيث كان سيبحث في بكين الخطوات التالية في اتفاق التجارة معها.

وكالات