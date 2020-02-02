برلين – قدمت الحكومة الألمانية 25 مليون يورو، إلى الهلال الأحمر التركي، لإنشاء أماكن إيواء للنازحين السوريين في إدلب.

وأفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان سيبرت، في تصريحات صحفية، أن بلاده تلقت أخبارا “مروعة” حول تعرض المدنيين لقصف وحشي من قبل النظام السوري وداعميه.

وأشار إلى الوضع المأساوي في إدلب وحاجة 3 ملايين سوري فيها إلى مساعدات إنسانية، ونزوح مليون شخص من منازلهم.

ولفت أنّ هذه المساعدات تأتي في إطار الوعود التي قطعتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثناء لقائها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي.

ومن جانب آخر ذكر المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر برجر، أنّ بلاده من بين أكثر الدول المانحة في الأزمة السورية.

وقال بهذا الخصوص: “الخارجية التركية ستمنح الهلال الأحمر التركي 25 مليون يورو، من أجل توفير مساكن عاجلة للفارين من إدلب”.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق “منطقة خفض التصعيد” في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون ثان الجاري، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1600 مدنيا، ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق قريبة من الحدود التركية منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

الأناضول