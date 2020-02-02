الإمارات العربية – أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الأحد، عن تخصيص مبلغ ملياري دولار لمشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة لموريتانيا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وجاء في بيان نشرته “وكالة أنباء الإمارات” أن “هذه المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية”.

المصدر: وام