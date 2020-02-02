ليبيا – التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج مع السفير حمدي سند لوزة نائب وزير الخارجية للشؤون الافريقية ومساعد وزير خارجية جمهورية مصر ومدير إدارة ليبيا السفير محمد ابوبكر.

الحويج أكد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على ضرورة أن تلعب مصر دور أكبر في العملية السياسية وأن يكون تواصلها بشكل أوضح وأكبر مع مجلس النواب والحكومة الليبية وخاصةً أن مصر دولة كبرى وجارة والأمن القومي المصري يرتبط ارتباطً وثيقاً بالأمن القومي الليبي.

وشدد على أهمية أن تقوم جمهورية مصر بخطوات في اتجاه الاعتراف بالحكومة الليبية المعتمدة من مجلس النواب.

كما أشاد نائب وزير الخارجية للشؤون الافريقية بالكلمة التي القاها الحويج أمام اللجنة والتي اشتملت على التشخيص الحقيقي اللازمة الليبية والسبل الوحيدة لاستعادة الدولة الليبية لسيادتها وهيبتها.