السعودية – أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشددا على أنها ستبقى دوما داعمة لخيارات الشعب الفلسطيني.

وقال خلال كلمته في المؤتمر الصحفي امس السبت، إن “جهود السلام يجب أن تهدف إلى التوصل إلى حل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني”.

وأضاف: “نحن مع الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”، مؤكدا أن “القضية الفلسطينية هي القضية الأولى في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، وأن جهود السلام يجب أن تهدف إلى التوصل إلى حل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني”.

وكانت الخارجية السعودية، أعلنت في وقت سابق عن “تقديرها” لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن “صفقة القرن”، داعية إلى بدء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

المصدر: وكالات