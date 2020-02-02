ليبيا – أكد عضو مجلس النواب فرج الشلوي أن البرلمان رفض ضمنا مقررات مؤتمر برلين الذي عقد في ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا بسبب استمرار انتهاكات الميلشيات المسلحة وانتهاك تركيا للاتفاق بإرسال بارجتين حربيتين وسفينة شحن محملة بالسلحة إلى طرابلس الأسبوع الماضي.

الشلوي وفي حوار مع صحيفة “الدستور” المصرية أمس السبت أوضح أن البرلمان قد لا يشارك في مؤتمر جنيف الذي دعت إليه الأمم المتحدة ويضم أعضاء من مجلس الدولة وأعضاء من البرلمان بجانب مستقلين اعتراضا على الانتهاكات التركية والصمت الدولي تجاه هذا الأمر.

وفيما يلي نص الحوار:-

س/ كيف يرى البرلمان الليبي إرسال تركيا سفن وبوارج حربية إلى طرابلس لدعم الميلشيات الإرهابية؟

ج/ بالنسبة للبرلمان يعتبر هذا عدوان من دولة تركيا مع أنها دولة إسلامية فهي تدعم الإخوان، وما قامت به تركيا هو تعدي على سيادة ليبيا وعلى سيادة القانون الدولي، لأن ليبيا عليها حظر سلاح وهذا المد التركي في ليبيا إنما هو احتلال فعلي.

س/ هل يرفض البرلمان الليبي تنفيذ مقررات مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي رعته ألمانيا؟

ج/طلب من البرلمان تكوين لجنة من 13 نائبا، لتمثله في اجتماع جنيف، وسيتم تقديم الأسماء الأسبوع المقبل، حيث كان من المقرر تسليمها الثلاثاء الماضي 29 يناير، لكن البرلمان متخوف جدا من المشاركة في مؤتمر جينف، فغسان سلامة منح مجلس النواب الشرعي 13 ممثلا فقط في المؤتمر، ومثلهم لمجلس الدولة غير الشرعي بخلاف 14 آخرين يختارهن غسان سلامة من السياسيين والمستقلين.

ونحن لدينا مشكلة في هذا الأمر، لأن غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، سيختار شخصيات معظمهم قبليون غير معروف توجههم لذلك لدينا تخوف كبير حتى اللحظة الحالية، ولن نقوم بترشيح أسماء للجنة، لأننا نعتبر مؤتمر جنيف النسخة الثانية من اتفاق الصخيرات.

ومن المفروض أن نسمي 13 عضوا من مجلس النواب، ونرسل أسمائهم إلى الأمم المتحدة، لحضور المؤتمر، لكن البرلمان لم يفعل، لذلك يعتبر رفض ضمني لمقررات برلين، فنحن سنوقف المد التركي أولا نحو ليبيا.

س/ هل تسمح إمكانيات الجيش الليبي بالتصدي للعدوان التركي والأسلحة المتقدمة؟

ج/ الجيش الليبي أنشىء عام 2014 على يد المشير خليفة حفتر من العدم، والجيش يفتقر إلى التسليح القوي من رادارات وطائرات حربية ودفاع جوي قوي بسبب الحظر المفروض عليه، لكن تركيا ضربت عرض الحائط، وأنزلت بارجتين حربيتين ولا أحد علّق ولا حتى تكلمت أوروبا ولا تحركت أيضا الدول العربية ولا الأمم المتحدة للرد على هذا العدوان السافر على سيادة ليبيا.

والجيش الليبي قام بدوره وما فعله حتى الآن معجزة، فالمشير خليفة حفتر كون جيش من العدم، وشاركت فيه قبائل من المنطقة الشرقية والجنوبية وبعض القبائل الغربية ساعدت الجيش الليبي، ونثمن جهودهم فهم وقفوا مع الحق.

والتنظيم الدولي للإخوان وعلى رأسهم المفتي الكبير أردوغان جاء بمشروع يريدون به أخذ السلطة لصالحهم في الدول العربية، وإعادة الهيمنة العثمانية على الدول العربية مجددا، حيث يحلم أردوغان بمجد العثمانيين على حساب الشعوب.

وأوكد أن الإخوان المسلمين وقيادتهم من مصر وتونس لا يملكون شيئا الآن وتركيا من تدير الأمر بتمويل قطري، لكن الشعوب العربية تصدت لهم كما حدث في مصر وكذلك في تونس حينما رفض البرلمان والشعب زيارة راشد الغنوشي إلى أنقرة ولقائه أردوغان من أجل توريط تونس في قتل الليبيين مع تركيا.

س/ هل يتحرك البرلمان الليبي لمقاضاة السراج والتابعين له دوليا؟

ج/ لا أحد يستمع للبرلمان الليبي بشكل حقيقي، حتى جامعة الدول العربية لم تسحب اعترافها بالسراج والدول العربية لم، ويوجد في ليبيا أكثر من 3 آلاف مرتزق يأخذوا رواتبهم من الشعب، لذلك يجب أن هناك وقفة من الدول العربية، ونطالب جامعة الدول العربية بعقد جلسة طارئة للتصدي لهذا الأمر فهم متضررون من التدخل التركي وكما يقول المثل «أكلت يوم أكل الثور الأبيض».

والبرلمان الليبي صوته غير مسموع وهذه هي المشكلة التي نعاني منها، فمن الضروري أن يكون موقف الدول العربية قويا، ومن المفترض أن يكون هناك اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية وعقد جلسة في أسرع وقت وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك للتصدي لتركيا التي تريد تحويل ليبيا إلى سوريا ثانية.

وأؤكد أن أردوغان لن يرسل قواته فقط في طرابلس ومصراتة، بل سينزل الإرهابيين في بنغازي ودرنة وعلى طول سواحل ليبيا من أجل إنهاك الجيش الليبي والإضرار بمصر، وأتمنى أن يكون هناك صحوة من الدول العربية لمواجهة هذا الأمر.