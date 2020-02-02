ليبيا – أكّد رئيس لجنة الخارجية النيابية يوسف العقوري أنّ إغلاق بعض الموانئ بالمنطقة الشرقية هو امتداد لحراك شعبيّ للمطالبة بالعدالة في توزيع عائدات النفط وكذلك للمطالبة بمحاسبة حكومة الوفاق على أوجه الإنفاق خصوصاً بعد الاتّهامات الموجّهة إليها بإحضار مرتزقة للقتال إلى جانب قوّاتها بالتعاون مع تركيا.

العقوري وفي تصريحات لصحيفة “المونيتور” أمس السبت أوضح أن النفط بالفعل تحوّل إلى سلاح شعبيّ ضدّ حكومة الوفاق فالمناطق الخاضعة إلى سيطرة الجيش تعيش أوضاعاً صعبة نتيجة عدم إعطائها مخصّصاتها الماليّة.

وأضاف أنّ جهود اللجنة لتوحيد مؤسّسة النفط باءت بالفشل بسبب تعنّت حكومة الوفاق الوطنيّ وإصرارها على الاستحواذ على ثروات النفط.

رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب إختتم بالقول:” لكنّنا نأمل في أن يؤدّي الحوار الاقتصاديّ الذي انطلق أخيراً برعاية الأمم المتّحدة إلى إيجاد آليّات تضمن توزيع العائدات بعدالة وشفافية بين مناطق ليبيا لأنّنا نرى أنّ مؤسّسة النفط في طرابلس أصبحت رهينة للميليشيات ولا تؤدّي عملها في شكل نزيه”.