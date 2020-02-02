ليبيا – كشف قنصل الوفاق السابق لدى تونس محمد المرداس القيادي بـ ” كتيبة ثوار طرابلس ” عن محاولة للنيل منه وقتله من قبل جماعة الإخوان المسلمين ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا في حال عودته إلى طرابلس .

وقال المرداس في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك أنه تلقى منذ 3 ايام مكالمة من شخص لايعرفه أبلغه بأن لا يعود إلى طرابلس لان الاخوان المسلمين خصصوا مبلغ 2 مليون دولار مقابل رأسه ، وذلم على حد قوله .

وأضاف بأن هذا الشخص أبلغه بأن الجماعة وضعت اسمه في منظومة الترقب عند الوصول بأوامر من فتحي باشاغا مشيرًا إلى أنه لم يصدق هذا المتصل خاصة وانه يتبع للطرف الاخر – أي للقوات المسلحة بالقيادة العامة .

وأكد المرداس أنه أجرى بعض الإتصالات وتأكد فعلاً ان اسمه موجود في قوائم الترقب عند الوصول في جميع المنافذ بأمر من باشاآغا مما أثار إستغرابه ودفعه بالاتصال بالنائب العام الذي أكد له أنه ليس مطلوب لديه .

وقال : ” المهم أن الدولة المدنية وضعوا اسمي في الترقب عند الوصول لان فتحي باشاآغا غير راضٍ عني ولان الصديق الكبير كذلك ومستاء من تصريحاتي ، فعلاً انها الدولة المدنية الديمقراطية بأجمل حلتها ” .

وإعتبر المرداس بأن المضحك المبكى هو أن الذي اتصل به وحذره في البداية يعمل كضابط في الاستخبارات العسكرية بالمنطقة الشرقية – أي من القوات المسلحة بالقيادة العامة التي تقود عملية الكرامة .

وإستطرد قائلًا : ” هذا يعني أن الذين كنت أدافع عنهم و أقف في صفهم يريدون قتلي والذين أهاجمهم ( أي الجيش ) حموني وهذا يعني أن الدولة العسكرية حمتني من الدولة المدنية المزعومة ” .

وختم المرداس مخاطبًا باشاآغا ومشبهًا إياه بوزير المصري السابق اللواء “حبيب العدلي ” فرع ليبيا قائلاً : ” مايقعد في الوادي الا حجرة واحني حجر الوادي ونتلاقو في طرابلس ” .

المرصد – متابعات