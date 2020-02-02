ليبيا – أكد المدير العام لمركز الوطني لمكافحة الامراض بدر الدين النجار على أن الإجراءات التي يقوم بها المركز في مطار معيتيقة للتأكد بعدم مرور أي حالة مصابة بفيروس كورونا هي إجراءات احترازية وإتباع لتعليمات أصدرتها منظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي.

النجار أوضح خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد أن الإجراء في الوقت الحالي يتمثل في قياس درجة حرارة المسافرين و أي مسافر تكون درجة حرارته مرتفعة يتم إحالته للعيادة المصاحبة للمسافرين وتقييم حالته الصحية بناء على تاريخ سفره وبأي مكان كان والأعراض التي من الممكن أن تكون مشابهه لفيروس كورونا وفي حال حدوث اشتباه بإصابته يتم إحالته للمستشفى لإجراء الفحوصات.

وتابع مضيفاً”كل مسافر لا بد الكشف عليه لأن الحمى هي من أهم اعراض الإصابة بمرض الكورونا أي شخص يكون لديه كورونا يتم التحفظ عليه وإجراء التقييم لحالته الصحية وهذا الإجراء موصى فيه بكل المنافذ حيث تم تفعيله في مكاتب الرقابة الصحية الذين يتابعون المنافذ البرية في راس جدير ومطار مصراته و بنينا و ميناء طبرق و بعض نقاط الوصول التابعة لشركات النفط”.

وشدد على عدم وجود أي حالة اشتباه بفيروس كورونا في ليبيا، منوهاً إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض هو الجهة الوحيدة الرسمية التي ستعلن عن وجود حالات إشتباه من عدمه.

النجار دعا المواطنين إلى عدم الإستماع للشائعات وتصديقها إلا بعد صدور إعلان رسمي عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وطمأن المواطنين بأنه لايوجد خوف كبير من الفيروس وجميع الإجراءات تتخذ من باب الحيطة و الحذر حيث يتم تفعيل الإجراءات تدريجياُ وفقاً لمنظمة الصحة العالمية وخلال اليومين القادمين ستكون الآلية موجودة لمراقبة كل المسافرين و الكشف عليهم.

وقال إنهم يسعون للحصول على المشغلات المعملية القادرة على تأكيد المرض وترتيب غرف عزل في حال تم الكشف عن وجود أي حالة، كاشفاً عن عزمهم عقد اجتماع يضم مدراء المستشفيات ومن له علاقة بالأمر في المركز الوطني لمكافحة الأمراض بهذا الخصوص.