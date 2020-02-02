بغداد – أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت عن تصدير 1.287 مليار برميل من النفط الخام عام 2019، بإيرادات تجاوزت 78 مليار دولار.

يأتي هذا الرقم من الصادرات النفطية ارتفاعا من 1.277 مليار برميل عام 2018، و1.207 مليار برميل في 2017.

وقالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التابعة للوزارة في إحصائية على موقعها الرسمي اطلعت عليها الأناضول، إن “مجموع الصادرات النفطية للعام 2019 بلغ ملياراً و287 مليوناً و196 ألف برميل”، موضحةً أن “معدل التصدير الشهري بلغ 107 ملايين و266 ألف برميل، وبمعدل 3 ملايين و460 ألف برميل يومياً”.

وأضافت الشركة، أن “الإيرادات المتحققة من مبيعاتها للنفط الخام بلغت 78 ملياراً و527 مليون دولار، وبمعدل 6 مليارات و543 مليون دولار شهرياً”، مشيرةً إلى أن “معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 61 دولاراً و6 سنتات”.

والعراق ثاني أكبر مصدر للخام في منظمة “أوبك” بعد السعودية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 95 من نفقات الدولة.

الأناضول