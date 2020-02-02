مينسك – أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، امس عن استعداد بلاده لبيع النفط بأسعار تنافسية إلى بلاروسيا إن طلبت ذلك.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بومبيو مع نظيره البلاروسي فلاديمير ماكي بالعاصمة مينسك.

وأشار بومبيو إلى أنه عقد في وقت سابق اليوم اجتماعا مع الرئيس البلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وأضاف أنّ لوكاشينكو أكد له بأنّ بلاروسيا لن تصبح جزء من أي دولة، معربا عن رغبة واشنطن بمساعدة بلاروسيا في تأسيس دولة ذات سيادة.

وقال: “المنتجون الأمريكيون على استعداد لبيع النفط المطلوب إلى بلاروسيا بأسعار تنافسية بنسبة 100 في المئة.. كلّ ما تحتاجونه هو الاتصال بنا”.

وأكدّ بومبيو أن الولايات المتحدة وبلاروسيا اقتربتا من رفع العقوبات المتبادلة بين البلدين.

وأضاف: “سندرس العقوبات التي يمكن أن نلغيها؛ ففي الوقت الراهن لم نصل إلى نقطة رفع هذه العقوبات؛ ومع ذلك فإن ما حدث اليوم يجعلنا أقرب إلى الهدف”.

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن بلاروسيا أحرزت خطوات حيال حقوق الإنسان.

من جانبه، قال وزير الخارجية البلاروسي إن زيارة بومبيو إلى بلاده هي الأولى من نوعها لوزير خارجية أمريكي منذ 26 عاما.

واعتبر أن الزيارة “دليل واضح على تكثيف التفاعل البيلاروسي الأمريكي”، مؤكدا أن “التطبيع التدريجي” للعلاقات الثنائية سيزيد من زخم التفاعل بين البلدين.

وأعرب عن استعداد بلاروسيا لفعل كل ما يلزم من أجل إنهاء الأزمة شرقي أوكرانيا، وإعداد المنصة اللازمة لجميع المباحثات والمفاوضات لذلك.

كما أعرب ماكي عن دعم بلاروسيا للدور الأمريكي في حل الأزمة الأوكرانية.