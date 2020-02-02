بغداد – أعلنت وزارة الزراعة، عن تسويق أكثر من خمسة واربعين مليون بيضة مائدة اضافة الى مئات الأطنان من الدجاج والأسماك واللحوم الحمراء في بغداد خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم تسويق أكثر من خمسة واربعين مليون بيضة مائدة عن طريق ثلاثة عشر مشروعاً عاملاً في محافظة بغداد تم إنشاؤها عن طريق المبادرة الزراعية وتعمل بنظام الأقفاص.

وأضافت، أن عدد الدجاج في مرحلة الإنتاج لهذه المشاريع بلغ أكثر من مليونين ونصف المليون دجاجة، وتابعت، أن الكميات التي تم تسويقها من الأسماك في جانب الرصافة إلى الأسواق المحلية بلغت أكثر من مئة طن عن طريق مئة واربعة مشاريع مجازة يعمل في المحافظة، فيما بلغت الكميات المسوقة من اللحوم الحمراء أكثر من ألف طن خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وكالات