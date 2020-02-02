الولايات المتحدة – نشر أحد الصيادين صورا عبر حسابه على إنستجرام بمخلوق غريب عثر عليه أثناء رحلته للصيد في البحر،و تفاعل الرواد بشكل كبير مع الصورة و ذهلوا من اللقطات .

وفقا لما ورد في صحيفة ” ديلي ميل” قام أحد الشبان اصطياد كائن بحري غريب له خياشيم و قشور و أرجل كالبشر أثناء رحلة صيده في البحر بجزيرة كوني بمدينة نيويورك الأمريكية .

ألقى الشاب صنارته في المياه و حينما حانت لحظة الصيد أخرج الصنارة و لكنه وجد مخلوق غريب ثقيل الوزن و يملك 3 أرجل و خياشيم و عنيف للغاية فقد كاد أن يقفز في المياه مرة أخرى .

نشر الشاب صور ذلك الكائن عبر حسابه على انستجرام وز اندهش الرواد و منهم من شكك أن الصورة غير حقيقية إلا أن الشاب أكد أنه رأى ذلك الكائن و برهن على قوله بشهادة والدته التي كانت ترافقه.