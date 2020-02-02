 صياد امريكي يعثر على مخلوق بحرى غريب بثلاثة أرجل.. صور – صحيفة المرصد الليبية
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الولايات المتحدة – نشر أحد الصيادين صورا عبر حسابه على إنستجرام بمخلوق غريب عثر عليه أثناء رحلته للصيد في البحر،و تفاعل الرواد بشكل كبير مع الصورة و ذهلوا من اللقطات .
وفقا لما ورد في صحيفة ” ديلي ميل” قام أحد الشبان اصطياد كائن بحري غريب له خياشيم و قشور و أرجل كالبشر أثناء رحلة صيده في البحر بجزيرة كوني بمدينة نيويورك الأمريكية .
ألقى الشاب صنارته في المياه و حينما حانت لحظة الصيد أخرج الصنارة و لكنه وجد مخلوق غريب ثقيل الوزن و يملك 3 أرجل و خياشيم و عنيف للغاية فقد كاد أن يقفز في المياه مرة أخرى .
نشر الشاب صور ذلك الكائن عبر حسابه على انستجرام وز اندهش الرواد و منهم من شكك أن الصورة غير حقيقية إلا أن الشاب أكد أنه رأى ذلك الكائن و برهن على قوله بشهادة والدته التي كانت ترافقه.
صياد يعثر على مخلوق بحرى غريب بثلاثة أرجل.. صور
صياد يعثر على مخلوق بحرى غريب بثلاثة أرجل.. صور
صياد يعثر على مخلوق بحرى غريب بثلاثة أرجل.. صور
وكالات