فرنسا – اكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الأحد، إن بلادها سترسل 600 جندي إضافي لمحاربة “متشددين إسلاميين” في منطقة الساحل الإفريقي جنوب الصحراء الكبرى.

وأضافت بارلي في بيان، أن أغلب تلك التعزيزات ستذهب للمنطقة الواقعة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وسينضم جزء آخر لقوة “مجموعة الخمس” في منطقة الساحل الإفريقي.

ولدى فرنسا نحو 4500 جندي بالفعل في المنطقة، كما اتفقت ودول الساحل في وقت سابق على وضع قواتها المشاركة في محاربة “المسلحين الإسلاميين” تحت قيادة مشتركة جديدة أطلق عليها مسمى “التحالف من أجل الساحل”.

المصدر: “رويترز”