فيرونا يوقف سلسلة انتصارات ميلان في “الكالتشيو”

فيرونا يوقف سلسلة انتصارات ميلان في “الكالتشيو”

إيطاليا – ساد التعادل الإيجابي 1-1 المباراة التي جمعت ميلان وضيفه هيلاس فيرونا اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح الضيوف باب التسجيل عن طريق ماركو دافيد فاراوني في الدقيقة الـ13، وعادل لميلان لاعبه التركي هاكان كالهانغولو في الدقيقة الـ29 من عمر اللقاء.

ولعب فيرونا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ68 بعد تعرض لاعبه المغربي سفيان أمرابط للطرد المباشر لنيله البطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف على الإسباني صامويل كاستييخو.

وأوقف فيرونا سلسلة انتصارات ميلان في الدوري والتي استمرت لثلاث جولات

وبهذا التعادل، رفع ميلان رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، ورفع فيرونا رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب “الكالتشيو”.

المصدر: sportbox.ru