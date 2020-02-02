كسر الجليد.. سفير الولايات المتحدة “الجديد” يشارك في أول فعالية رياضية في موسكو

كسر الجليد.. سفير الولايات المتحدة “الجديد” يشارك في أول فعالية رياضية في موسكو

روسيا – حضر السفير الأمريكي الجديد لدى روسيا جون ساليفان، مباراة ديربي موسكو بالهوكي بين سبارتاك ودينامو إلى جانب أسطورتي الهوكي الروسيين فياتشيسلاف فيتيسوف وألكسندر ياكوشيف.

ورمى سفير الولايات المتحدة قرص بداية اللقاء في ملعب “تسيسكا أرينا” وقال للصحفيين إن هوكي الجليد قد يساعد في “كسر الجليد” بين الولايات المتحدة وروسيا لبدء محادثة حول المصالح والقيم المشتركة.

وأجاب سوليفان على سؤال حول “دبلوماسية الهوكي” بقوله: “إنها لعبة.. لكنها شيء يشترك فيه الأمريكيون والروس والكنديون والألمان والفنلنديون، نحن نحب هذه الرياضة”.

وكشف السفير الأمريكي أنه من محبي رياضة هوكي الجليد ومن المعجبين بقائد المنتخب الروسي ألكسندر أوفيتشكين المحترف في صفوف واشنطن كابيتالز الأمريكي.

ويشارك سوليفان حبه للهوكي مع عدد من كبار المسؤولين الروس، أولهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعند سؤاله عما إذا كان يرغب في مشاركة الرئيس الروسي اللعب ضمن صفوف فريقه أم مواجهته مع الفريق الخصم، أجاب سوليفان بدبلوماسية: “سأكون في مباراة روسية كضيف، وسأشارك مع الفريق الذي يطلبه مني أصحاب الأرض المشاركة فيه”.

ووصل سوليفان إلى موسكو في 16 من يناير لتسلم مهامه خلفا لجون هنتسمان في منصب السفير الأمريكي في موسكو.

وكان سوليفان نائبا لوزير الخارجية الأمريكي قبل تعيينه سفيرا جديدا لدى روسيا.

المصدر: RT