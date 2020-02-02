انجلترا – تلقت حظوظ مانشستر سيتي بالحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ضربة جديدة، بعد خسارته اليوم الأحد أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين ضمن الجولة الـ25 من المسابقة.

وبدأ السيتي المباراة بقوة وأضاع عديد الفرص السانحة للتسجيل أهمها إهدار لاعبه الألماني إلكاي جوندوجان لركلة جزاء عند الدقيقة 40 تصدى لها الفرنسي هوغو لوريس حارس توتنهام.

وتلقى حامل اللقب ضربة موجعة بتعرض لاعبه الأوكراني ألكسندر زينتشينكو للطرد في الدقيقة 60 بعد تلقيه الإنذار الثاني، ليتابع السيتي المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل لاعبو توتنهام النقص العددي لدى الضيوف على أفضل وجه وسجلوا هدفين عن طريق الهولندي ستيفن بيرغوين والكوري الجنوبي هيونغ مين سون في الدقيقتين 63 و71 على الترتيب.

وبهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 37 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس على جدول الترتيب، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 51 نقطة في المركز الثاني وبفارق 22 نقطة عن المتصدر ليفربول.

المصدر: sportbox.ru