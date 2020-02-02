ليبيا – قام مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار خلال اليومين الماضيين بزيارة تفقدية إلى مطار معيتيقة الدولي.

الزيارة تأتي وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لها للإطلاع على سير عمل الفحوصات الحرارية التي يقوم بها الفريق الطبي بوحدة الحجر الصحي بمكتب الرقابة الصحية الدولية التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

واطلع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض على التحديات التي تواجه الفريق خلال عمله، مؤكداً استعداده التام لتوفير كافة الإمكانات لاستمرار عمليات الفحص الحراري للرحلات القادمة إلى ليبيا.

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