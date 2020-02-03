ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع علي أبو زعكوك القيادي في التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين إن وفد النواب المقاطعين والمنشقين في واشنطن سعى إلى هذه الزيارة منذ شهور طويلة لكن الجانب الأميركي حدد الموعد الراهن لإتمامها وفقاً لارتباطات من قابلوهم من مسؤولي الكونغرس وأعضائه.

أبوزعكوك وفي تصريح خاص لصحيفة “الشرق الأوسط “اللندنية اليوم الاثنين أضاف :” تصادف أن يأتي توقيت الزيارة بعد عقد مؤتمر برلين حول الأزمة والذي لم يسهم مع الأسف في إيقاف النار بطرابلس نظراً لتعدد آراء واختلاف أهداف الدول الأوروبية وبالتالي رأينا أن التدخل الأميركي ضروري لملء الفراغ الموجود خصوصاً مع وجود محاولات روسية لاستغلاله” على حد زعمه.