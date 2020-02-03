أستراليا تعلن حالة تأهب قصوى مع اقتراب الحرائق من العاصمة

أستراليا تعلن حالة تأهب قصوى مع اقتراب الحرائق من العاصمة

إستراليا – أعلنت السلطات الأسترالية امس الأحد، حالة التأهب القصوى في العاصمة كانبيرا، مع اقتراب حرائق الغابات منها.

وامتدت الحرائق في إقليم العاصمة، على أكثر من 136 ألف فدان بما يعادل نحو ربع كل أراضي المنطقة.

فيما غطى الدخان والغبار أجزاء شاسعة من شرق البلاد، مما دفع السلطات للتحذير من المخاطر الصحية.

وقال آندرو بار كبير وزراء إقليم العاصمة الأسترالية، لوسائل الإعلام “لا يزال أمامنا أيام، وربما أسابيع، لمكافحة النيران”.

تجدر الإشارة إلى أن موسم حرائق الغابات الطويل المدمر في أستراليا تسبب حتى الآن في مقتل 33 شخصا، ونفوق ما يقدر بمليار حيوان بري منذ سبتمبر الماضي كما دمر 2500 منزل تقريبا، وأتى على 2.8 مليون فدان.

المصدر: رويترز