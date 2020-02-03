ألمانيا – افاد معهد إيفو للبحوث الاقتصادية، اليوم الاثنين، إن الفائض في ميزان المعاملات الجارية لألمانيا ظل الأكبر في العالم العام الماضي، على الرغم من التوترات التجارية.

وتقدر حسابات “إيفو” الفائض في ميزان المعاملات الجارية الألماني، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات، عند حوالي 293 مليار دولار في 2019، كما نقلت وكالة “رويترز”.

وهذا هو العام الرابع على التوالي الذي يسجل فيه الحساب الجاري لألمانيا فائضا هو الأكبر في العالم. وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بفائض بلغ 194 مليار دولار، وفقا لحسابات إيفو.

ويحث صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية منذ سنوات ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، على عمل المزيد لزيادة الناتج المحلي الإجمالي والواردات كوسيلة لتقليل الاختلالات الاقتصادية العالمية وتحفيز النمو في مناطق أخرى.

منذ انتخابه، دأب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على انتقاد صادرات ألمانيا القوية.