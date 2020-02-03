اليابان – اكد رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، اليوم الاثنين، إن حكومة بلاده ستبقى على اتصال وثيق مع كل الأطراف المعنية لضمان عدم تأثير انتشار فيروس “كورونا” على تنظيم أولمبياد 2020.

وأكد آبي أمام لجنة برلمانية “سنبقى على اتصال وثيق مع الجميع بما في ذلك اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمة الصحة العالمية بهدف اتخاذ الخطوات المناسبة وإبعاد تأثير فيروس كورونا عن الألعاب الأولمبية”.

من جهتها، قالت وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية، سيكو هاشيموتو، إن منظمي الدورة الصيفية المقبلة “طوكيو 2020” لا يفكرون في إلغائها.

وتسبب الفيروس منذ ظهوره أواخر العام الماضي في وفاة 361 شخصا في الصين حتى الآن، كما تسبب في قلق واسع النطاق حول العالم.

وتستضيف العاصمة اليابانية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ما بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس المقبلين.

المصدر: رويترز