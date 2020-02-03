سوريا – أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا اللواء يوري بورينكوف، أن دفاعات قاعدة حميميم تمكنت الليلة الماضية من رصد طائرات بلا طيار، أطلقت من منطقة وقف التصعيد في إدلب، باتجاه حميميم.

وأضاف أن وسائل الحرب الإلكترونية في القاعدة، تمكنت من اعتراض كل الطائرات وتعطيلها بعد السيطرة على أداء أنظمة التحكم فيها، ولم يترافق ذلك بحدوث أي إصابات أو أضرار مادية، فيما تواصل القاعدة الجوية الروسية عملها بشكل طبيعي.

ودعا المركز، قادة الجماعات المسلحة إلى التخلي عن الاستفزازات، والشروع في تسوية سلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وخلال اليوم الماضي، نفذ عناصر المركز الروسي المذكور، فعالية إنسانية في قرية مظلوم في محافظة دير الزور، تم خلالها توزيع 250 سلة غذائية بلغ وزنها الإجمالي 0.91 طن، على المحتاجين في المنطقة.

ومنذ بداية التسوية، قام المركز الروسي بتنفيذ 2351 فعالية إنسانية وبلغ الوزن الإجمالي لتلك المساعدات 3946.1 طن.

وخلال اليوم الماضي قدم أطباء وزارة الدفاع الروسية، المساعدات الطبية لـ193 مواطنا سوريا في عين العرب وحلب والقامشلي، فيما تلقى المساعدة الطبية الروسية، 121970 مواطنا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية