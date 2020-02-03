مصر – نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر عربية، أن مسلحين فجّروا، مساء الأحد، خط الغاز الرابط بين مصر وإسرائيل بالقرب من منطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء المصرية.

وقالت قناة “كان” الرسمية، نقلا عن وسائل إعلام مصرية وعربية، إن خط أنابيب الغاز الذي يربط مصر وإسرائيل قد تعرض للهجوم والتفجير في شمال سيناء، حيث يتم فحص ظروف الحادث.

ومنذ 16 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت إسرائيل بضخ الغاز الطبيعي إلى مصر، وفق اتفاق وصفته وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بأنه “تطور مهم يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين”.

وبموجب اتفاقيات تم ابرامها في العامين الماضيين وجرى تحديثها في الربع الأخير 2019، تصدّر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما مقبلة.

الأناضول