فرنسا – قرر الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا)، امس الأحد، رسميا تأجيل سباق سانيا لـ”فورمولا إي” لموسم 2020 والذي كان مقررا له في الصين وذلك نتيجة تفشي وباء كورونا.

وقال “فيا” في بيانه إنه “في ظل الانتشار المتواصل لفيروس كورونا وبعد استشارة السلطات المعنية لإقليم هاينان وحكومة بلدية سانيا، قررت فورمولا إي مع فيا، واتحاد جمهورية الصين الشعبية للسيارات والدراجات النارية، والشركاء الإقليميين، عدم إقامة السباق”.

وأضاف البيان “بالنظر إلى المخاوف الصحية المتصاعدة ومع إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كحالة طوارئ عالمية، فقد اتخذت فورمولا إي الإجراءات الضرورية من أجل ضمان صحة وأمان طاقمها المسافر، المشاركين في البطولة والمشجعين، وهو ما يزال الجانب الأكثر أهمية”. بحسب موقع “بي بي سي”.

وتابع البيان “نعمل عن قرب مع شركائنا الإقليميين والسلطات المحلية في هاينان وسانيا من أجل مراقبة الوضع”.

وأشار البيان إلى أن “كل الأطراف ستأخذ الوقت الكافي لدراسة جدوى المواعيد البديلة المحتملة إذا ما تحسنت الأمور”.

ولم يحدد “فيا” الموعد الجديد لسباق “فورملا إي” الذي يقام على جزيرة هاينان بالصين.

وكان من المقرر إقامة السباق في 21 مارس/آذار المقبل، لكن “فيا” قرر تأجيل السباق عقب تدهور الأوضاع في الصين خلال الأسابيع الأخيرة.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا قد أدى حتى الساعة إلى وفاة أكثر من 304 أشخاص، وإصابة أكثر من 14 ألف في الصين.