ليبيا – علل العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق خالد الأسطى أن مهمة وفد البرلمان الموازي في طرابلس الذي يترأسه في زيارة للعاصمة الأميركية تستهدف بالمقام الأول توضيح المسار الإنساني على خلفية الصراع والقتال الدائر بالعاصمة طرابلس والسعي نحو إيقافه.

الأسطى وفي تصريح خاص لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الاثنين سعى إلى الربط بين زيارته والحرب التي يجب وقفها، قائلاً: ” خلال لقاءاتنا مع العديد من أعضاء الكونغرس بمجلسيه ركزنا بالدرجة الأولى على توضيح المآسي التي ترتبت جراء الهجوم الذي شن على العاصمة من وقوع ضحايا وتضرر أحياء المدينة ووجود نازحين ومهجرين” في اشارة منه لتقدم القوات المسلحة إلى العاصمة لنزع سلاح الميليشيات المسلحة.

وأكد النائب المنشق على أن القضية الليبية وإن كانت لا تصنف من قبل البعض في خانة القضايا ذات الأولوية بأجندة الإدارة الأميركية إلا أن تلك الإدارة بدأت تولي قدرا من الاهتمام لها خصوصاً بعد أن بدا التدخل الروسي جلياً بتطورات القضية وهو الأمر الذي لا يروق لواشنطن بطبيعة الحال حسب تعبيره.