ليبيا – قال شيخ مشائخ قبيلة زوية الشيخ السنوسي الحليق إن مشائخ القبائل بالمنطقة الشرقية ستلتقي الخميس المقبل بجامعة بنغازي لمناقشة عملية التوزيع العادل للثروة.

الحليق وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد أوضح أن الاجتماع يهدف لمناقشة مسودة عملية توزيع الثروة والاتفاق عليها أو تعديل النقاط التي يمكن تعديلها ومن ثم التوقيع عليها كميثاق قانوني.

وتابع أن المنطقة الغربية ليست بها قبائل مساندة لحكومة الوفاق وأن مصراتة هي التي تقف إلى جانب الوفاق فيما تتركز القبائل في المنطقة الشرقية والجنوبية.

وأشار إلى أن نحو 99% من القبائل تقف إلى جانب رؤية توزيع الثروة بشكل عادل وأنه تواصل مع البرلمان والجهات الاعتبارية الأخرى في البلاد .

شيخ مشائخ قبيلة زوية شدد على أن القبائل هي من تملك القرار بشأن إغلاق النفط أو تقرير عملية تقسيم الثروة وأن الخبراء انتهوا من نحو 90% من مسودة تقسيم الثروة حتى الآن.

يشار إلى أن حراك القبائل الليبية قد قام باقفال حقول وخطوط ضخ النفط إلى الشمال بعد دفع حكومة الوفاق مرتبات للإرهابيين وللمرتزقة السوريين من إيرادات النفط للقتال مع مسلحيها ضد القوات المسلحة الليبية، حيث كشفت صحيفة الغارديان الانجليزية بأن هؤلاء المرتزقة يتقاضون 2000 دولار أمريكي شهريا نظير قتالهم مع الوفاق بينما كانوا يتقاضون 150 دولاؤ فقط شهريا من تركيا نظير قتالهم ضد الجيش العربي السوري شمال سوريا.