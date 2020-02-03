ليبيا – قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني إن النائب عن الحزب الديمقراطي ماتيو أورفيني مخطئ،موضحة أنه لا يوجد موعد نهائي في 2 فبراير بشأن مذكرة الهجرة مع ليبيا.

سيريني ذكرت أن الحكومة الإيطالية استمعت إلى شكاوى المنظمات الدولية وأعدت التغييرات على مذكرة التفاهم بشأن المهاجرين ،وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأضافت سيريني:” هناك الكثير الذي يجب تغييره مقارنةً بنص عام 2017 في مجال احترام حقوق الإنسان حول تكوين الموظفين المشاركين في إنقاذ وإدارة مراكز الاحتجاز حول إمكانية أن تلعب المنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية في ليبيا دورها وعلى ضرورة إعادة إطلاق الإجراءات الملموسة للمجتمع الدولي لدعم بلدان المنشأ وعبور المهاجرين”.

نائبة وزير الخارجية خلصت إلى القول:”المقترح الإيطالي سيقدم إلى السلطات الليبية في الساعات القادمة ونأمل أن يتم الانتهاء من المفاوضات بسرعة”.