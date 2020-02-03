إسبانيا – أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن ريال مدريد سيدخل في صراع شرس مع برشلونة خلال الصيف المقبل، لحسم صفقة إفريقية.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن العملاقين برشلونة وريال مدريد يخططان للميركاتو الصيفي المقبل من الآن.

وأشارت إلى أن النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم ليل، يحظى بإعجاب قطبي الكلاسيكو، لا سيما بعد حالة التألق التي يعيشها اللاعب هذ الموسم في الدوري الفرنسي بتسجيله 11 هدفًا خلال 21 مباراة.

وأوضحت أن المهاجم يتميز بالطول الفارع (1.85 متر)، كما أنه يملك مرونة للعب جهة اليمين واليسار في الخط الأمامي.

وقالت “موندو ديبورتيفو” إن القيمة السوقية لأوسيمين حاليًا تبلغ 30 مليون يورو.

يذكر أن أوسيمين سبق أن ارتبط بالانتقال إلى برشلونة خلال الميركاتو الشتوي المنصرم، إلا أن الصفقة لم تتم.

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