السومة يفوز بأفضل هدف في الدور الأول للدوري السعودي

السومة يفوز بأفضل هدف في الدور الأول للدوري السعودي

السعودية – أحرز النجم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي، جائزة أفضل هدف في الدور الأول لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بناء على استفتاء الجمهور .

وسجل السومة هدفا مميزا في مرمى نظيره التعاون خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة في عمر الدوري.

ونال عمر السومة 37.8% من الأصوات المشاركة في الاستفتاء الذي أجراه الموقع الرسمي للدوري السعودي، فيما جاء حل في المركز الثاني كارلوس إدواردو، لاعب الهلال بنسبة 30.2%، وحل جوليانو مهاجم النصر ثالثا بنسبة 12.6%.

واحتل النصر صدارة ترتيب الدوري للدور الأول بفارق نقطة وحيدة عن الهلال، بينما استطاع الزعيم العودة للمركز الأول بعد أول مباراة في الدوري الثاني برصيد 35 نقطة، عقب تعثر العالمي أمام ضمك، في الجولة الـ16 من الدوري السعودي.

ويحتل الفرنسي بافتيمبي جوميز، لاعب الهلال، صدارة الهدافين برصيد 13 هدفا، وبفارق هدف وحيد عن المغربي عبدالرزاق حمدلله، مهاجم النصر.

المصدر: وسائل إعلام سعودية