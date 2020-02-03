إسرائيل – يحاول حزب “الليكود”، تجنب الرفض الأمريكي القاطع، للبدء بتطبيق خطة الرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات الكنيست، وذلك عن طريق عرضها على الحكومة الإسرائيلية.

وقال مسؤولون في الحزب صباح الأحد، إنه “من أجل تجنب الرفض الأمريكي القاطع لفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية قبل انتخابات الكنيست، فإنه ينظر حاليا في إمكانية الحصول أولا على مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة ترامب بأكملها، وليس فقط على بنودها التي جاءت لصالح إسرائيل”.

وأضاف المسؤولون، أن “الليكود” يتطلع من خلال هذه الخطوة، إلى تجنب معارضة الإدارة الأمريكية لأن الأمر حينذاك لن يقتصر على مجرد فرض السيادة الإسرائيلية على بعض المناطق، بل هو مصادقة على الخطة برمتها.

أما فيما بعد، أي في المرحلة الثانية، يعتزم حزب “الليكود”، عرض قرار الحكومة فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية، على جلسة الكنيست للحصول على مصادقته، حتى قبل موعد الانتخابات الوشيكة.

ويبقى المطب الأساسي، الذي قد يعرقل هذا السيناريو، هو المعارضة الشديدة للخطة برمتها من قبل اليمين الإسرائيلي، لاسيما معارضته الاعتراف بدولة فلسطينية.

من ناحيته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمقربين منه في الأيام الأخيرة إنه سيحاول دفع عملية فرض السيادة الإسرائيلية، حتى قبل موعد الانتخابات ولو على نطاق صغير وبطريقة محددة لمستوطنات إسرائيلية صغيرة في الضفة الغربية وذلك بدون المناطق المفتوحة المحيطة بها.

المصدر: .i24news.tv