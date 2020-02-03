الإمارات العربية – عزز اكتشاف حقل غاز جديد في جبل علي بين أبوظبي ودبي طموحات الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وخاصة أن الإمارات تقوم باستيراد نحو ثلث حاجاتها من الغاز من قطر.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن حقل الغاز الذي أعلنت الإمارات عن اكتشافه اليوم، يحتوي على احتياطيات تقدر بـ80 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ما سيجعله بين أكبر عشرة احتياطيات في العالم من الوقود الأزرق.

وأضافت أن هذا الاكتشاف سيعزز من مساعي الإمارات لكسر اعتمادها على الغاز القادم من قطر، والتي تخضع لمقاطعة 4 دول هي الإمارات والسعودية والبحرين ومصر منذ عامين ونصف تقريبا.

وتبحث الإمارات، العضو في منظمة “أوبك”، عن موارد جديدة للغاز وذلك في إطار خطة تهدف لتنويع وضمان أمن الإمدادات، وتقوم دبي ببناء محطات طاقة نووية وشمسية، بينما تدعو “أدنوك” شركات عالمية لاستكشاف مكامن الغاز في الإمارات.

المصدر: “بلومبرغ”