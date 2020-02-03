لبنان – تظاهرت مجموعات حاشدة من الحراك الاحتجاجي، في محيط السفارة الأمريكية في عوكر شمال بيروت، تحت شعار “تسقط صفقة العار” رفضا لـ”صفقة القرن”، التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء الماضي .

ووسط انتشار أمني كثيف في محيط السفارة، وقطع كافة الطرق المؤدية إليها، ووضع أسلاك شائكة على الطريق الرئيسية عند ساحة الضبية، على بعد مئات الأمتار من السفارة، تحرك آلاف المتظاهرين رافعين أعلاما حزبية، باتجاه السفارة الأمريكية للتنديد بـ”صفقة القرن”وما تضمنته من وهب القدس عاصمة موحدة لإسرائيل وإجازتها ضم مستوطنات الضفة وغور الأردن لإسرائيل.

ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية والفلسطينية، وأطلقوا الهتافات المنددة بالإدارة الأمريكية، مؤكدين أن هذه الصفقة ستسقط أمام إرادة الشعب الفلسطيني.

وحاولت المجموعة التي تنتمي بغالبها إلى اليسار والحزب الشيوعي اللبناني، بالإضافة إلى مجموعات فلسطينية إزالة الشريط الشائك، ثم قاموا بإحراق العلم الأمريكي أمام حراس السفارة.

وقبل انطلاق التظاهرة الاحتجاجية، حذرت السفارة الأمريكية في لبنان، في بيان، موظفيها من التجول في محيط السفارة في عوكر اليوم الأحد، بسبب التظاهرات. ا

وأرفقت السفارة بيانها بعدد من الإجراءات الواجب على الموظفين اتخاذها:

– “مراقبة موقع سفارتنا والتحقق من البريد الإلكتروني لمزيد من التنبيهات.

– تجنب منطقة المظاهرة.

المصدر: الوكالة الوطنية