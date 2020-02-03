بروكسل – أعلن الرئيس السابق للمجلس الأوروبي وزعيم أكبر حزب في البرلمان الأوروبي دونالد توسك، عن تأييده لانضمام اسكتلندا إلى الاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة “برافدا الأوروبية” عنه قوله: “عاطفيا، ليس لدي أدنى شك في سرور الجميع هنا في بروكسل، وفي أوروبا بشكل عام”.

وأضاف أنه ينبغي للمرء “احترام النقاش الداخلي في المملكة المتحدة”، وشدد على أن التدخل في ذلك، ليس من شأنه.

وحذر توسك من أنه، لن يتم قبول اسكتلندا بشكل أتوماتيكي، وشدد على أنه يتفهم شعور “الاسكتلنديين، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

وذكرت الأنباء، أن البرلمان الاسكتلندي رفض نزع علم الاتحاد الأوروبي عن مبنى البرلمان في إدنبره، بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد حيث كان من المفترض إنزا العلم في 31 يناير تزامنا مع خروج المملكة المتحدة الرسمي من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: لينتا رو