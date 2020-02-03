وافتتح المهاجم البلجيكي، الذي رفع رصيده إلى 16 هدفا في الدوري هذا الموسم، التسجيل في الدقيقة 64 ثم هز الشباك من ركلة جزاء بعد 7 دقائق أخرى لصالح إنتر بشكله الجديد والذي كان في موقف دفاعي في أغلب فترات المباراة.

وبقي إنتر، الذي يملك 51 نقطة من 22 مباراة، على بعد 3 نقاط من يوفنتوس المتصدر الذي هزم فيورنتينا 3-صفر في وقت سابق، الأحد، ويتقدم بنقطتين على لاتسيو الذي سحق سبال 5-1. لكن لاتسيو لديه مباراة إضافية سيخوضها بملعبه أمام فيرونا الأربعاء القادم.

وأشرك أنطونيو كونتي مدرب إنتر لأول مرة الوافدين الجديدين فيكتور موزيس وكريستيان إريكسن، بينما لعب سيباستيانو إسبوزيتو (17 عاما) بدلا من المهاجم الموقوف لأوتارو مارتينيز.

كما افتقد إنتر الحارس والقائد سمير هاندانوفيتش لذا حصل دانييلي باديلي على فرصة نادرة للمشاركة.

وصنع أودينيزي العديد من الفرص في الشوط الأول لكن سيكو فوفانا سدد الكرة في الشبكة الخارجية.

كما نجح آشلي يانغ لاعب إنتر في التصدي لتسديدة ينسستريغر-لارسن وحصل رودريغو دي بول على فرصة للتسجيل في الشوط الأول، لكن الكرة اصطدمت بالمدافع أليساندرو باستوني.

وجاءت أخطر فرص إنتر في النصف الأول بعد تمريرة من موزيس وصلت إلى ماتياس فيسينو، الذي أخفق في استلام الكرة بالشكل المناسب.

وحصل دي بول على فرصة جديدة بعد مرور ساعة من اللعب، لكن اللاعب الأرجنتيني انزلق وسدد خارج المرمى.

وبعد النجاة من استقبال هدف مرر نيكولو باريلا الكرة ووصلت إلى لوكاكو الذي سدد كرة أرضية قوية في شباك الحارس خوان موسو.

وأرسل البديل أليكسيس سانشيز كرة عرضية غيرت اتجاهها وكادت أن تدخل المرمى قبل أن يدخل اللاعب التشيلي داخل المنطقة ويتعرض لخطأ من موسو.

ونفذ لوكاكو ركلة الجزاء بنجاح ليذيق أودينيزي الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري ويتراجع إلى المركز 15.