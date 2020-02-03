ليبيا – قال العضو المنقطع عن مجلس النواب سعد الجازوي القيادي في جماعة الاخوان إن نواب طرابلس طالبوا بأن يكون التمثيل بمسار جنيف وفقاً للدوائر الإنتخابية نظراً لوجود 13 دائرة منتخبة.

الجازوي وخلال مداخلة له عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يبث عبر قناة “ليبيا بانوراما” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد قال:” الآلية التي اعتمدت بعد أن تحدثنا مع مبعوث الأمم المتحدة حول الإختيار وكان من المقترحات أن توكل مسألة الإنتخاب لرئاسة البرلمان المعترف بها أو ما يصدرونها ألا وهي رئاسة طبرق، ولكن وبعد إجتماعنا في طرابلس إتصلنا بمبعوث الأمم المتحدة وطلبنا منه أن يكون تمثيلنا طبقاً للدوائر الانتخابية بما أنه 13 دائرة أن ينتخب الأعضاء من يمثلهم في الاجتماع”.

وأضاف:”هناك دوائر ستكون لها الغالبية ممن يجتمعون في طرابلس وبعض الدوائر التي سوف يمثلونها من يجتمع في طبرق أو بنغازي، هذه الآلية التي اعتمدت وهناك بعض الدوائر تنقسم بين حاضر في طرابلس وبين طبرق ستكون رهينة لمن يتحصل على أصوات اعلى وهذه اقرب الآليات تحقيقاً لتمثيل النواب”.

وأكد النائب المقاطع أنهم لن يحضروا إجتماعات جنيف إلا بعد أن يتم حلحلة أو تحقيق نجاحات فيما يتعلق بالملف الأمني.

وحول إختيار عدد من نواب طرابلس بحوارات جنيف، قال الجازوي:” تم اختيار مجموعة ولم ينتهوا من إكمال الدوائر ولا زالت هناك نقاشات حول الأمر والبعثة ذكرنا لها أننا لسنا في عجلة من أمرنا بل يجب أن تكون إرادة الليبيين متمثلة في اختيارهم الحر للناس مع الاحتفاظ بحقنا ولا يزال هناك جدل حول الـ14 شخصية الذين تريد أن تضيفهم البعثة ونتناقش معهم على المعايير التي سيتم على ضوئها اختيار هؤلاء وما الفائدة من وجودهم”.