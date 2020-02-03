أستراليا – توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب بفوزه اليوم الأحد في المباراة النهائية على النمساوي دومينيك ثيم بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.

بدأ الصربي المباراة بقوة وحسم المجموعة الأولى لمصلحته بنتيجة 6-4، قبل أن ينتفض ثيم ويفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة 6-2 و6-3 على التوالي.

وعاد دجوكوفيتش واستلم زمام المباراة في المجموعة الرابعة وأنهاها لمصلحته 6-3 فارضا على منافسه مجموعة خامسة فاصلة، حسمها النجم الصربي بنتيجة 6-4، ليفوز باللقب الثامن في ملاعب ملبورن الأسترالية، فيما فشل ثيم في الفوز بأول لقب له في بطولات “الغراند سلام”.

وبإحرازه لقب أستراليا المفتوحة، ضرب دجوكوفيتش البالغ 32 عاما عصفورين بحجر واحد لأنه سيستعيد أيضا المركز الأول في التصنيف العالمي على حساب الإسباني رافائيل نادال الذي خرج من الدور ربع النهائي في هذه البطولة على يد ثيم بالذات.

وهذا اللقب هو الـ17 لدجوكوفيتش في البطولات الأربع الكبرى، ليضيق الخناق على نادال (19 لقبا) والسويسري روجر فيدرر حامل الرقم القياسي (20 لقبا).

المصدر: وكالات