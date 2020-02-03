إيطاليا – كشف ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، سر تهميش لاعبه السابق إيمري تشان، مما أدى لرحيله صوب بوروسيا دورتموند في آخر ساعات فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

الدولي الألماني لم يجد فرصة للعب بانتظام مع اليوفي منذ وصول ساري الصيف الماضي، كما استبعده الأخير من قائمة الفريق بدوري أبطال أوروبا، ليقرر الرحيل عن اليوفي منتصف الموسم.

وخلال تصريحات نشرتها صحيفة سبورت بيلد، تحدث ساري عن رحيل صاحب الـ 26 عامًا بقوله “الانتقالات أمر طبيعي في كرة القدم”.

وأكمل “عندما وصلت إلى يوفنتوس، كان لدي 27 لاعبًا، حاولت العمل مع المجموعة التي أملكها، وعندما لا يتمكن لاعب أو اثنين من التكيف مع أسلوب اللعب، حينها تكون هناك إجراءات طبيعية”.

واختتم “إيمري تشان كانت لديه مشاكل في التأقلم مع أسلوبنا الجديد، وهذا لا يعني أنه لا يمتلك الجودة، لكن ربما يحسن اللعب بشكل أفضل في فريق آخر ويصبح لاعبًا حاسمًا معه”.

وجاء انضمام إيمري تشان إلى أسود الفيستيفال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مقابل مليون يورو، لكن دورتموند يملك بند خيار الشراء مقابل 25 مليون يورو، يدفعها على 3 سنوات.

المصدر: كـووورة