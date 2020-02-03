ليبيا – قال المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني أحمد قذاف الدم إن مخطط تدمير ليبيا لم تنته فصوله بعد، معرباً عن إيمانه بالقبائل الليبية،قائلا :” إنها تسعى في الوقت الراهن لتأسيس مجلس شيوخ يتولى إنشاء حكومة وطنية لإدارة البلاد”.

قذاف الدم وفي حوار مع صحيفة “العرب” اللندنية أمس الأحد شكك في جدوى المؤتمرات الدولية التي تحاول إنهاء الصراع في ليبيا المستمر منذ سقوط النظام السابق عام 2011،بقوله عن مؤتمر برلين :”للأسف.. اجتمعوا كي يعيدوا صياغة توزيع مصالحهم حول ليبيا”.

وألقى قذاف الدم باللوم على الدول الغربية خاصة تلك المنضوية في حلف شمال الأطلسي “ناتو” ،مضيفاً :” تمكَّن من اتخاذ قرار خلال أسبوعين فقط، بتدمير ليبيا”،متعجبا:”كيف لم تستطع تلك الدول، خلال السنوات الثماني الأخيرة، أن تتخذ قرارا جادا لحقن دماء الليبيين؟”.

وقال:” إن دول حلف الناتو التي شاركت في مؤتمر برلين كانت تريد حل خلافاتها بشأن تقسيم الغنائم في ليبيا هؤلاء باتوا ينظرون إلى ليبيا على أنها برميل نفط، أو غاز”،مثنياً في الوقت ذاته على دور ألمانيا بقوله :”دولة محترمة وصديقة كانت لها مواقف إيجابية عام 2011، وحتى هذه الساعة ونثق فيها لذلك ساهمنا في الإعداد لمؤتمر برلين بعناصر جيدة وتقديم معلومات دقيقة ونحن راضون عن الحد الأدنى الذي خرج به المؤتمر على الأقل إدانته للتطرف والميليشيات والاعتراف بأن هناك وضعا مزريا في ليبيا”.

كما شن هجوما على الجبهة التي يقف فيها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والجماعات المتطرفة، حيث قال :” مَن تربَّوا في أحضان الغرب وأتوا لكي يُنصَّبوا كحكام يظلون في نظر الليبيين عملاء وجواسيس وبالتالي لا احترام لهم ولا أرضية لهم”.

واتهم المسؤول السياسي لجبهة النضال حكومة المجلس الرئاسي بأنها بددت 277 مليار دولار من أموال الشعب الليبي دون أن تبني طوبة كما باعت ليبيا واشترت نفسها فبعثرت مليارات الدولارات يمينا ويسارا ووقَّعت اتفاقيات لا تملك أن توقع عليها لأنه لا شرعية لها،على حد تعبيره.

ومن بين الاتفاقيات التي يشير إليها قذاف الدم مذكرتا التفاهم اللتان وقعهما السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل نحو شهرين وتضمنتا ترسيما للحدود البحرية بين البلدين وتعاونا أمنيا وعسكريا ما أثار غضب دول مطلة على البحر المتوسط ودول الاتحاد الأوروبي وبعض جيران ليبيا.

كما أوضح أن حكومة السراج فعلت ذلك في مقابل حمايتها من غضب الشعب الليبي وجاءت بمرتزقة ليحموها، بعد أن فشل مرتزقة الداخل في حمايتها.

وأشار إلى أن وجود أطراف تعطي الشرعية لحكومة المجلس الرئاسي دون أن يعتمدها البرلمان، متسائلا :” فهل هذه هي الديمقراطية؟ المجتمع الدولي قال لنا إنه أتى إلى ليبيا بالديمقراطية فليحترم ما أتى به البرلمان رفض حكومة السراج مع ذلك تقوم الأطراف الدولية بتوقيع المعاهدات والعقود بمليارات الدولارات مع هذه الحكومة غير الشرعية”.

ووجَّه قذاف الدم اللوم الشديد إلى تركيا ودول غربية أخرى لم يسمّها بسبب دعم تلك الدول جماعة الإخوان في ليبيا رغم أن نسبة هذه الجماعة في البلاد لا تتعدى خمسة في المئة حسب قوله.

وألقى قذاف الدم باللوم على الدول الغربية خاصة تلك المنضوية في حلف شمال الأطلسي (ناتو). فهذا الحلف، كما يقول “تمكَّن من اتخاذ قرار، خلال أسبوعين فقط، بتدمير ليبيا”

وشدد قذاف الدم على أن الأطراف الدولية التي تسعى لعقد اجتماعات جنيف عن ليبيا تحاول تجميع البرلمان الأساسي مع برلمان طرابلس الذي شكله الإخوان المسلمون وحين يجلسون على الطاولة يظهرون كأنهم يمثلون خمسين بالمئة من نسبة السكان.

وأضاف:” هذا ليس إنصافا وهذه ليست ديمقراطية،وليست عدالة، وإنما إدارة للصراع من أجل استمرار ليبيا في دوامة من الفوضى”.

ولوح قذاف الدم بأن مساعي عقد اجتماعات في جنيف ربما ينتج عنها اتفاق صخيرات آخر ويتساءل، إذا كان اتفاق الصخيرات ناجحا فلماذا يعقدون مؤتمرا جديدا ؟ “.

وقال:” رغم هذه النسبة المهمة التي نمثلها في ليبيا، إلا أنه يتم تجاهلنا في المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد حول ليبيا، نحن لم نشارك في اتفاق الصخيرات، ولا في مؤتمر برلين، والأطراف الدولية المعنية لم تحسب لنا حسابا حتى في لقاءات جنيف المقبلة، إذن هم تهمهم مصالحهم.. فكل ما يهمهم إدارة الصراع في ليبيا بلا نهاية، وبالتالي ستدور ليبيا مرة أخرى في حلقة مفرغة”.

وذكر قذاف الدم :”تتدفق الأسلحة ويتدفق الإرهابيون على ليبيا.. البوارج، والطائرات والمرتزقة، القادمون إلى ليبيا عن طريق تركيا يقومون بهذا الأمر، رغم كل التوصيات الدولية يقومون بنقل آلة الخراب إلى ليبيا على مرأى ومسمع من الجميع”.

ويعلق على الهجمة التركية على السواحل الليبية، بقوله إن :” أنقرة انحازت إلى حزب ميت في ليبيا ولا قيمة له، هو حزب جماعة الإخوان، ونظام أردوغان تورط في معاداة محيط تركيا الإسلامي والعربي”.

أما في ما يتعلق بتفسيره للموقف الروسي الذي بدا أنه مؤيد للتحركات التركية في ليبيا بطريقة غير مفهومة، قال:” روسيا دولة كبرى ولديها مصالحها، وحلف الناتو حاصرها في أوكرانيا، وضيق عليها الخناق، هي تريد أن تحطم هذا الخناق، فتحركت تجاه سوريا، والآن تحركت تجاه تركيا، كي تقترب من المياه الدافئة، وتضغط على الغرب “.

ولفت قذاف الدم إلى أن الرئيس التركي يسعى كي يكون هناك محور في مواجهة مصر وهذا لا يخدم ليبيا ولا يخدم السلم في البحر المتوسط ولا يخدم العلاقات المستقبلية لدول المغرب العربي.

ووصف قذاف الدم زيارة أردوغان للجزائر بالفتنة،قائلاً:” فتنة لن تنطلي على الأخوة في الجزائر فهذه الدولة ليست بالسهولة التي يعتقدها الرئيس التركي ولا يمكن أن تجري وراء الآخرين، نحن، ليبيا والجزائر أقرب إلى بعضنا بعضا من أي بلد آخر”.

وأكد أن تونس تتعافى ونحن نحترم الرئيس قيس ونقدر له موقف إيجابي مما يجري في ليبيا، على حد تعبيره.

كما أبدى تخوفه من استمرار نشاط الإسلاميين التونسيين الممثلين في حركة النهضة، وخطر هذا النشاط وانعكاساته على ليبيا.

ووجه قذاف الدم في سياق حديثه عن المواقف التونسية اتهامات خطيرة لحركة النهضة بأنها تدير شبكة تهريب المقاتلين إلى ليبيا، قائلا:” النهضة ما زالت تشرف على إدخال بعض المرتزقة عن طريق الحدود التونسية مع ليبيا من بوابة ذهيبة، وعن طريق بوابة وازن”.

وأوضح :” هؤلاء المرتزقة يدخلون عبر مطار جربة، وبعض المطارات التونسية الأخرى بجوازات سفر تركية، هذه المعطيات كشفتها أجهزة المخابرات الليبية”.

وراهن قذاف الدم على قدرة الليبيين على حل مشاكلهم من الداخل من خلال اتصالات واجتماعات تحاول التوصل إلى حلول وسط واستشراف مستقبل يتسع للجميع، وبثقة، قائلاً:” نحن، قوى وطنية، نرى أن الحل في ليبيا، هو مواصلة حشد كافة القبائل، ورص الصفوف”.

وكشف:” نُعد هذه الأيام لمؤتمر من أجل تشكيل مجلس شيوخ، وهذا المجلس هو الذي سيتولى إنشاء حكومة ليبية وطنية بأيدي الليبيين، ودولة جديدة.. وراية بيضاء للسلام، يجتمع تحتها الليبيون لتقرير نوع الدولة، ونظامها، وعَلَمها، ومستقبلها بتوافق دون إقصاء لأحد”.

وتوقف عند الوضع العسكري في بلاده، قائلا:” على الصعيد العسكري نحن ندعم القوات المسلحة، ونحرِّض كل القادرين على حمل السلاح على أن يلتحقوا بها، لتطهير بلدنا من المرتزقة الذين جاؤوا، ومن الغزو التركي العلني على ليبيا”.

وبشأن أسباب تواضع فاعلية هذه التكتلات في السنوات الماضية، أجاب ذاف الدم:” نحن أكثر من سبعة تنظيمات، كل مجموعة متجانسة شكلت تنظيما، وبالتالي من الطبيعي ألا نكون على وتيرة واحدة في خطاب واحد، لكن هدفنا واحد، هو حماية وطن يتعرض حاليا للبيع والتمزيق”.

وشرح :”هذه المجموعات تنسق مع بعضها بعضا. لديها تنسيقية جماعية، وإن كنا نختلف في التكتيكات، أو نختلف في طريقة معالجة الموقف، أو نختلف في مستوى التفكير بين القوى المختلفة من المجتمع الليبي”.

وعما إذا كانت تحركات أنصار النظام السابق تخشى من بعض العراقيل مستقبلا، مثل مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسلم سيف الإسلام القذافي، يقول قذاف الدم :” نحن لا نعترف أصلا بالمحكمة الجنائية الدولية، ولا نعترف أيضا بأن الحل في ليبيا يأتي من الخارج، نحن نعمل مع كل الليبيين لصنع فجر جديد في بلادنا”.

وينظر قذاف الدم إلى تكتلات النظام السابق باعتبارها المعارضة الحقيقية ” لهذا المسخ الذي يجري في ليبيا”، قائلاً:” نحن لم نتجه بعد لحمل السلاح، لأن الأمم المتحدة والعالم الغربي لا يتحاوران إلا مع من يحمل السلاح، ومن لا يحمل السلاح لا يشاهدانه، مما حدا ببعض المجموعات بالتفكير في حمل السلاح حتى تشاهده الأمم المتحدة، وحتى تدعوه لاجتماعات جنيف أو الصخيرات أو غيرهما”.

وأضاف:” نحن لن نحمل السلاح في مواجهة أبناء جلدتنا ومواطنينا، لأن من يموت هنا مواطن ليبي، ومن يموت من الضفة الأخرى مواطن ليبي، نحن ثقافتنا لا تسمح بهذا، إلا في مواجهة العدو”.

أما بشأن أبناء الجيش الذين يحاربون الميليشيات والجماعات الإرهابية في ليبيا، قال:”هؤلاء عسكريون، وهم يقومون بواجبهم، لكن نحن لم نتحرك بعد، ولم نقرر بعد ولم نفكر أيضا في حمل السلاح، إلا إذا جاء عدو خارجي إلى بلدنا، وهذا أصبح الآن يتمثل في الغزو التركي”.