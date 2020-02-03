إسبانيا – وصلت منافسات مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي، حيث تتواجه 8 أندية للظفر ببطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي أيام الثلاثاء، الأربعاء، والخميس المقبلة.

وفي ما يلي جدول مواعيد المباريات بتوقيت مكة المكرمة (غرينيتش 3+)

– الثلاثاء

غرناطة # فالنسيا ـ 23:00

– الأربعاء

ميرانديس (درجة ثانية) # فياريال ـ 23:00

– الخميس:

ريال مدريد # ريال سوسييداد ـ 21:00

أتلتيك بلباو # برشلونة ـ 23:00

ومن المقرر أن تقام قرعة الدور نصف النهائي بين الفرق المتأهلة، يوم الجمعة المقبل.

يذكر أنه اعتبارا من الدور نصف النهائي ستقام مباراتا مسابقة كأس ملك إسبانيا بنظام الذهاب والإياب.

المصدر: RT