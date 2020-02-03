الولايات المتحدة – أحرز كانساس سيتي تشيفز لقب دوري كرة القدم الأمريكية، بعد التفوق 31-20 على سان فرانسيسكو فورتي ناينرز في المباراة النهائية للمسابقة (سوبر بول) ليتوج لأول مرة في 50 عاما مساء يوم الأحد.

وكان تشيفز متأخرا 20-10 في الربع الأخير، قبل أن يتألق باتريك ماهومز ويقود فريقه لتسجيل النقاط المتتالية، في أكثر من خمس دقائق بقليل ليمنح الأفضلية لكانساس سيتي.

وبدا أن سان فرانسيسكو سيحرز لقبه الأول في 25 عاما في ظل التقدم بعشر النقاط، والاقتراب من نهاية المباراة، لكن تألق ماهومز قلب الأمور رأسا على عقب قبل أن تنطلق احتفالات صاخبة من تشيفز، وفقا لرويترز.

وهذه ليست أول مرة يحقق فيها كانساس سيتي انتفاضة مذهلة.

وفي الأدوار الإقصائية قاتل تشيفز بعد التأخر 24-صفر، وفاز على هيوستون تكسانز وتعافى من التأخر 10-صفر وتفوق على تينيسي تايتانز.

ونال ماهومز (24 عاما) جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، ليكون على مستوى التوقعات بأن يصبح النجم القادم في اللعبة.

ونجح أخيرا آندي ريد مدرب تشيفز في حصد اللقب، حيث كان أكثر مدرب غير متوج يحقق الفوز في مباريات بالأدوار التمهيدية برصيد 207 انتصارات.

وتشاركت نجمتا موسيقى البوب جنيفر لوبيز وشاكيرا في إحياء حفل أقيم خلال فترة الاستراحة بعد نهاية النصف الأول للمباراة التي تعد الحدث السنوي الأكبر، الذي يعرض على التلفزيون الأمريكي حيث جذبت حوالي 100 مليون مشاهد.