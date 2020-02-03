كوشنر: إذا لم يستوف الفلسطينيون الشروط فإن إسرائيل لن تعترف بهم كدولة

كوشنر: إذا لم يستوف الفلسطينيون الشروط فإن إسرائيل لن تعترف بهم كدولة

القدس – صرح جارد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره الأول، بأنه “إذا لم يستوف الفلسطينيون الشروط المطلوبة، فهو لا يعتقد أن على إسرائيل المخاطرة بالاعتراف بهم كدولة”.

وحسب “سي إن إن”، فإن كوشنير تحدث خلال مقابلة، عن خطة “صفقة القرن” لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، والذي وصفه ترامب بأنه “حل الدولتين الواقعي”، ورفضه الفلسطينيون على الفور.

وقال كوشنر: إنه “إذا أراد الفلسطينيون أن يعيشوا حياة طبيعية واعتيادية، فإن لديهم الآن إطارا للقيام بذلك”.

ووفقا لما قاله كوشنر، فإن السلطة الفلسطينية اليوم هي عبارة عن “دولة بوليسية وليست ديمقراطية مزدهرة”. وأضاف أن “أخطر شيء هو قيام دولة فاشلة”.

المصدر: “سي إن إن”