ليبيا – أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب أن البرلمان يعتزم مقاضاة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدى مجلس الأمن الدولي.

الميهوب وفي تصريح لموقع “العربية.نت” أوضح أن البرلمان سيقاضي السراج وأردوغان بتهمة التورط في تجنيد ونقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا بما يعد انتهاكاً خطيراً لنتائج مؤتمر برلين ووقف إطلاق النار وللتعهدات بوقف التدخل الخارجى فى ليبيا.

وأضاف:”سيتداول اليوم الاثنين في هذا الأمر قبل رفع مذّكرة إلى محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي والجهات القانونية المعنية لمقاضاة السراج وتركيا وكل من يثبت تورطه في نقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا”.

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أشار إلى أن المذكرة سترفع بعد إعداد الملف الذي سيتضمن أدلة دامغة وإثباتات وذلك وفقاً للاتفاقية الدولية لمناهضة لتجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم.