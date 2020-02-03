ميسي وفاتي في التشكيلة المتوقعة لبرشلونة ضد ليفانتي

ميسي وفاتي في التشكيلة المتوقعة لبرشلونة ضد ليفانتي

اسبانيا – يلتقي برشلونة مع ليفانتي، مساء اليوم الأحد، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز اليوم للاقتراب مجددًا من ريال مدريد متصدر الليجا بفارق 6 نقاط.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة سيخوض اللقاء بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: شتيجن.

الدفاع: ألبا – بيكيه – أومتيتي – روبيرتو.

الوسط: دي يونج – بوسكيتس – راكيتيتش.

الهجوم: فاتي – ميسي – جريزمان.

ولم يعلن كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، عن قائمة الفريق الكتالوني للمواجهة حتى الآن.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بينما يأتي ليفانتي في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.

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