إقبال غير مسبوق على السندات الروسية

إقبال غير مسبوق على السندات الروسية

روسيا – حطم الطلب على السندات السيادية الروسية رقما قياسيا جديدا، حيث قدمت خلال المزادين الأخيرين طلبات شراء بقيمة 244.5 مليار روبل، محطمة الرقم القياسي السابق في مايو بـ18.6 مليار روبل.

وانتهى المزاد الذي أقيم في 23 يناير الماضي بنتيجة غير مسبوقة، إذ باعت وزارة المالية الروسية سندات سيادية لأجل خمس سنوات بقيمة 58.4 مليار روبل، واشترى كامل الإصدار مستثمر واحد لم يكشف عن اسمه أو جنسيته.

وفي المزاد الذي جرى في 29 يناير الماضي، طرحت وزارة المالية الروسية سندات تستحق في أبريل 2024 بقيمة 36.144 مليار روبل وتجاوز الطلب، العرض بنحو خمس مرات ووصل إلى 171.603 مليار روبل.

لم يكن المزاد الثاني، الذي أقيم في نفس اليوم قادرا على تلبية رغبة المستثمرين، حيث وصل الطلب على السندات التي يستحق سدادها بعد سبع سنوات إلى 72.3 مليار روبل في حين كان الحجم المعروض 26.5 مليار روبل.

يرى الخبراء، أن سبب هذا الطلب الكبير على السندات الروسية، يكمن في إيراداتها العالية التي لا يمكن أن توفرها السندات السيادية الأوروبية أو الأمريكية.

المصدر: نوفوستي