ليبيا – وجه عضو مجلس النواب صالح افحيمة اليوم الثلاثاء رسالة إلى الرأي العام بشأن الشروط الـ5 التي وضعها مجلس النواب للمشاركة بحوار جنيف.

افحيمة أوضح في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك” تابعتها المرصد أن الشروط التي وضعها مجلس النواب تأتي بسبب الغموض الذي يكتنف خطوات المبعوث الأممي غسان سلامة بشأن حوار جنيف .

ويرا عضو البرلمان انه لو قام سلامة بتقديم تصور واضح لآلية لقاءات جنيف لما اضطر البرلمان لوضع هذه الشروط التي قد يراها من وصفهم بـ”المتساهلين والمفرطين” بانها شروط تعجيزية، مبيناً بأنه في حال إمعان النظر في شروط البرلمان قليلا سنجدها حق اصيل من حقوق الليبيين على ممثليهم حسب قوله.

وقال :” فعلى سبيل المثال لا الحصر .. الشرط المتعلق بضرورة أن يصدر عن البعثة كتابا رسميا يوضح وبدقة كافة المهام التي ستوكل للجنة.. هل يمكن القول بان هذا الامر ليس من حق مجلس النواب ؟؟.. وأيضا الشرط المتعلق بضرورة معرفة آلية عمل اللجنة وآلية اتخاذ القرارات فيها و مدة عملها .. هل هذه الشروط شروط تعجيزية؟؟ “.

وتابع متسائلا :” وهل يمكن القول بانه ليس من حق مجلس النواب ان يكون له علم بهذه الامور قبل ان يقرر المشاركة من عدمها ؟؟”.

وأكد افحيمة في ختام منشوره إن مجلس النواب ومن واقع حرصه على انجاح حوار جنيف وضمان رضى جميع الاطراف وضع هذه الشروط، مشيراً إلى أن البعثة لها سوابق كثيره في استغلال القرارات الفضفاضة التي تصدر عن مجلس النواب في تشكيل لجان الحوار السابقة.