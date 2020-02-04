ليبيا – أصدر مجلس الدولة الإستشاري بياناً الإثنين بشأن “خطة السلام الأمريكية” في فلسطين وذلك انطلاقا من ماقال أنه تأكيده على مركزية القضية الفلسطينية وأولويتها للعالمين العربي والإسلامي .

وأكد الإستشاري على أن بيانه يأتي أيضًا إنطلاقًا من حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948م.

وقال المجلس أن ما تم الإعلان عنه باسم خطة السلام الأمريكية “صفقة القرن” ما هي إلا مبادرة مجحفة لتقويض كل جهود السلام الرامية لإيجاد حل عادل ودائم وشامل للصراع العربي – الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002م.

وأضاف : ” يطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإلزام الجميع بالمرجعيات الدولية القانونية والسياسية كإطار لتسوية القضية الفلسطينية، فإنه يدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله وحقه المشروع في إقامة دولتهم وبسط سيادتهم على كامل حدود 1967، وعاصمتها القدس ” .

كما دعا الإستشاري في ختام بيانه كل الشعوب العربية والإسلامية لدعم ومساندة إخوتهم الفلسطينيين في قضيتهم العادلة ، وفقًا لنص البيان .

المرصد – متابعات