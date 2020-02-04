الدولار الأسترالي واليوان يصعدان مع تحسن الإقبال على المخاطرة

الدولار الأسترالي واليوان يصعدان مع تحسن الإقبال على المخاطرة

الصين – صعد الدولار الأسترالي وارتفع اليوان الصيني في التعاملات الخارجية يوم الثلاثاء مع تنامي الإقبال في المخاطرة رغم أن تفشي فيروس كورونا في الصين لا يزال يشكل تهديدا.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.6725 دولار أمريكي مبتعدا عن أدنى مستوى في عشرة أعوام ونصف العام البالغ 0.6670 دولار والذي لامسه في أكتوبر تشرين الأول، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) على سعر فائدته الرئيسية دون تغيير عند 0.75 بالمئة.

وربح اليوان في التعاملات الخارجية 0.3 بالمئة ليسجل 6.9905 للدولار، مرتفعا من أدنى مستوى له في شهر عند 7.0230 للدولار في التعاملات الأوروبية يوم الاثنين.

وانخفضت عملات الملاذ الآمن، مثل الين الياباني والفرنك السويسري، بنحو 0.3 بالمئة خلال الجلسة.

كما صعدت عملات أخرى منكشفة على التجارة، إذ ارتفعت الكرونة النرويجية 0.4 بالمئة إلى 9.24 دولار وصعد الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.6469 دولار أمريكي.

وقالت السلطات الصينية إنه عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بمعدل قياسي بلغ 64 حالة مقارنة مع اليوم السابق إلى 425 معظمها في إقليم هوبي. وأصيب 3235 آخرون في الصين ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 20 ألفا و438.

وهوى الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته في نحو ستة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي مسجلا 1.2955 دولار، مواصلا الخسائر التي تكبدها يوم الاثنين، وسط تجدد المخاوف من خروج فوضوي من الاتحاد الأوروبي بعد أن تبنى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نبرة صارمة بشأن المحادثات التجارية مع الاتحاد.

وسجل الاسترليني أدنى مستوى له خلال أسبوعين مقابل اليورو عند 85.21 بنس. واستقر اليورو أمام الدولار عند 1.1059 دولار.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 97.882 بعد أن ربح 0.44 بالمئة يوم الاثنين، وهو أكبر ارتفاع هذا العام.

وكالات