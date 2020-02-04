ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد الهادي الصغير إنه من مطالب مجلس النواب عدم وجود نواب مقاطعين ضمن 13 شخص الممثلين للبرلمان.

الصغير أشار في تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الإثنين إلى أن من يريد الترشح للمشاركة في الحوار يجب أن يكون حاضراً لجلسات مجلس النواب.