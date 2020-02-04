ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد الهادي الصغير إنه من مطالب مجلس النواب عدم وجود نواب مقاطعين ضمن 13 شخص الممثلين للبرلمان. الصغير أشار في تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الإثنين إلى أن من يريد الترشح للمشاركة في الحوار يجب أن يكون حاضراً لجلسات مجلس النواب. وإعتبر أن هناك هدنة قائمة أتاحت فرصة النقاش والحوار ويجب استثمارها في الاتجاه الصحيح. كما أكد على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية من خلال هذه الحوارات، لافتاً إلى أهمية أن يسبق المسار الأمني المسارات الأخرى. شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) مرتبط