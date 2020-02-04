ليبيا – إتهم عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة سليمان الفقية القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بأنه لديه ماضي إجرامي ولا يلتزم بالعهود حسب زعمه، مشيراً إلى أنه فشل بمشروع الدخول للعاصمة ويبحث عن مكاسب أخرى.

الفقية إدعى خلال إستضافته عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد أن التحشيد الأخير والأسلحة والمرتزقة التي وصلت دليل على أن “حفتر” ينتظر الفرصة المناسبة للوصول لمبتغاه حسب قوله.

ورأى أن القائد العام للقوات المسلحة لا يمتلك القدرة للدخول إلى العاصمة أو مستقبل حقيقي ليكون رئيس ليبيا المنتظر، معتقداً أنه أصبح حمل ثقيل على حلفائه حسب تعبيره.

وأكد على ضرورة السير في نفس الإتجاه دون رفض أي مبادرات و محاورات مع أهمية الفصل في المسار العسكري الأمني، مضيفاً :”حفتر مجرم وليس شربك ولم يجلسوا ويعترفوا فيه سلامة الأن يسعى بشيء من الخبث أو الذكاء لجعل مسارات لها ترتيب ومن قال أنه لا يوجد حل عسكري فقد تحدثنا بذلك عام 2011 وأكدناه”.

الفقية نوّه إلى أنه في حال نجح الجانب العسكري ووقف إطلاق النار يجب الإنتقال للخطوات الأخرى أولها الخطوة الاقتصادية وهي عودة ضخ النفط، مشيراً إلى أن “حفتر” ليس لديه أي مشروع سياسي لذلك لم يحتاج للنواب في ما وصفه بـ”هجومه على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) لكن عندما فشل لجأ لبعض النواب الفاقدين الإرادة حسب زعمه.

وشدد على أنه ما لم يكن هناك وضع أمني حقيقي وتحسن بالوضع الإقتصادي فلا قيمة للقاء جنيف والحوار السياسي، مبيناً أن المبعوث الأممي يريد خلط الخطوات بالرغم من إدراكه أن الوضع العسكري يعرقله “حفتر” لرغبته بوجود مسار آخر يكون له دور فيه دون أن يشير إلى ما تقوم به حكومة الوفاق من جلب للمرتزقة السوريين بالتعاون مع تركيا وفقا لما أقر به رئيس الرئاسي السراج في مقابلة مع قناة “بي بي سي” الانجليزية.

وإستطرد حديثه مدعياً :” لا يوجد أمل في الحوارات ونجاحها واستمرارها بنسبة 10% لأنها لم تؤسس بطرق صحيحة والاتفاق السياسي لم يطبق منه إلا 10% فقط، التلكؤ هو ما يفتح الفرص للتطاول والاستمرار في وضع هدنة أو هدنة هشة هو في صالح المشروع المدني وضد العسكري لأنه يعتمد على المرتزقة الذين يأخذون أموالهم مما ينهك الدول الداعمة لحفتر لأنها لا تريد الانتظار أكثر”.

كما أوضح أن العالم يرى بأن الأمم المتحدة والبعثة الأممية هما من تربط علاقات الدول مع بعضها وهذا أمر إيجابي لحد كبير لأن الصدام بين دولتين يصعب حله لكن عندما يتم في إطار أممي يكون أخف ضرراً، مبيناً أنه ما جعل سلامة يتحرك ويقوم الإتحاد الأوروبي بالتقارب والدبلوماسية التي قادتها تركية بمساعدة الوفاق يعود إلى أن النتائج المرجوة من سيطرة “حفتر” على طرابلس أصبحت مستحيلة حسب زعمه.

ورأى أن المصالح التركية الروسية أكبر من الصراع في ليبيا لذلك لن يكون هناك صراع كما في سوريا، معتبراً ان الموقف مازال صعب وهناك استعدادات لقتال شديد لن يكون طويل ونتيجته لصالح الوطن لإنهاء المشروع العسكري على حد تعبيره.

وعن موقف البعثة الأممية ودورها خلال الـ9 أشهر الماضية قال إن دورها سلبي في كل أوقاتها وسلامة لم يكن له أي دور فاعل في ليبيا بل وجد لإنشاء إتفاق جديد وإحداث عبث للتنصل من الإتفاق السياسي من أجل عودة ليبيا إلى الفراغ لتتمكن كل الدول الدخول للبلاد وتقسيم الكعكة وجعل البلاد تحت الوصاية ومسلوبة الإرادة.

عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة أفاد أن ضرب الصخيرات بحجة إتفاق آخر سيستفيد القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر منه لذلك لا يتم التعويل على البعثة كثيراً بل يعول على إرادة من وصفهم بـ”المقاتلين المحاربين في الميدان” (مسلحي الوفاق)، مطالباً القياديين والسياسيين معرفة ما المطلوب منهم والخطوات التي يجب إتخاذها.